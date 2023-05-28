2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Espanyol, 90+2'de lige veda etti!

İspanya La Liga'da Valencia ile Espanyol 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Espanyol'un ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:24
Espanyol, 90+2'de lige veda etti!
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'nın 37. haftasında küme düşme hattını doğrudan ilgilendiren maçta Valencia ile Espanyol karşı karşıya geldi. Mestalla'daki mücadele 2-2 sona erdi.

Valencia, Diego Lopez Noguerol ile 38'de öne geçti. Espanyol önce 40'ta Cesar Montes ile skoru eşitledi, ardından 50. dakikada Martin Braithwaite ile öne geçti. Valencia, 90+2'de Samuel Lino'yla bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

Valencia'da milli futbolcumuz Cenk Özkaçar, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Valencia, 41 puana yükseldi. Espanyol ise 36 puana yükselmesine rağmen ligin bitimine bir hafta kala küme düştü.

Valencia, ligde gelecek hafta Real Betis deplasmanına gidecek. Espanyol sahasında Almeria'yı ağırlayacak.


la liga espanyol valencia

İlgili Haberler

Premier Lig'e veda eden takımlar kesinleşti!

Premier Lig'e veda eden takımlar kesinleşti!
İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu belli oldu!

İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu belli oldu!
Premier Lig ekiplerinden Manchester City yeni sezon formalarını tanıttı

Premier Lig ekiplerinden Manchester City yeni sezon formalarını tanıttı

En Çok Okunan Haberler