Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak. Mücadele saat 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 13:04
Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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La Liga'da üçüncü hafta heyecanı devam ediyor.

Son şampiyon Real Madrid, deplsamanda Espanyol'un konuğu olacak.

Saat 23:00'te başlayacak zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Real Madrid, ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo'yu 4-1'lik skorla mağlup etmişti.

Espanyol ise kendi evinde ağırladığı Rayo Vallecano'ya 2-0 mağlup olmuştu.


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