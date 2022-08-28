Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak. Mücadele saat 23:00'te başlayacak.
La Liga'da üçüncü hafta heyecanı devam ediyor.
Son şampiyon Real Madrid, deplsamanda Espanyol'un konuğu olacak.
Saat 23:00'te başlayacak zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Real Madrid, ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo'yu 4-1'lik skorla mağlup etmişti.
Espanyol ise kendi evinde ağırladığı Rayo Vallecano'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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