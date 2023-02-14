Espanyol - Real Sociedad karşılaşmasında depremzedeler için yardım çağrısı

İspanya La Liga'nın 21'inci haftasında Espanyol sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. İki takım oyuncuları, karşılaşma öncesinde depremzedeler için hazırlanan panonun önünde poz verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:43
Espanyol - Real Sociedad karşılaşmasında depremzedeler için yardım çağrısı
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye spor dünyasından destekler gelmeye devam ediyor.

Son olarak İspanya La Liga'nın 21'inci haftasında oynanan Espanyol - Real Sociedad karşılaşmasında yardım çağrısı yapıldı. İki takım oyuncuları "Cada Ayuda Cuenta" (Her yardım önemlidir) panosu önünde fotoğraf çektirerek depremzedeler için yardım istedi.



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