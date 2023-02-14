Espanyol - Real Sociedad karşılaşmasında depremzedeler için yardım çağrısı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:43

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 10:43

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye spor dünyasından destekler gelmeye devam ediyor.

Son olarak İspanya La Liga'nın 21'inci haftasında oynanan Espanyol - Real Sociedad karşılaşmasında yardım çağrısı yapıldı. İki takım oyuncuları "Cada Ayuda Cuenta" (Her yardım önemlidir) panosu önünde fotoğraf çektirerek depremzedeler için yardım istedi.



