Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024'te son 16 turunda!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Marine Colette Camara'yı mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.
North Paris Arena'da yapılan kadınlar 57 kilo ilk tur müsabakasında milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Marine Colette Camara ile mücadele etti.
Son 32 turunda Esra Yıldız Kahraman, rakibini 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Esra Yıldız Kahraman, son 16 turu maçında 2 Ağustos'ta Tunuslu Khouloud Hlimi ile karşılaşacak.
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