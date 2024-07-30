Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024'te son 16 turunda!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Marine Colette Camara'yı mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:28
Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024'te son 16 turunda!
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North Paris Arena'da yapılan kadınlar 57 kilo ilk tur müsabakasında milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Marine Colette Camara ile mücadele etti.

Son 32 turunda Esra Yıldız Kahraman, rakibini 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Esra Yıldız Kahraman, son 16 turu maçında 2 Ağustos'ta Tunuslu Khouloud Hlimi ile karşılaşacak.


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