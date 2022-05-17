Eşref Hamamcıoğlu, adaylık başvurusunu Divan Kurulu'na teslim etti
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, adaylık dosyasını Divan Kurulu'na teslim etti.
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, 400’e yakın imza ile Galatasaray Kulübü başkan adaylığı başvurusunu Divan Kurulu’na teslim etti.
Hamamcıoğlu’nun ekibi, adaylık dosyasını Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan’a verdi.
Hamamcıoğlu, 4-11 Haziran’daki seçimde yarıştan çekilmeyeceğini ve hiçbir adayla birleşmeyeceğini açıklamıştı.
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