Eşref Hamamcıoğlu: 'Dursun Özbek daha önce de denedi'

05 Haziran 2022 Pazar, 10:53

Galatasaray Kulübü'nün başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Derneğin Bitez Mahalllesi'ndeki lokalinde Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu ve üyelerle sohbet edip sorularını cevaplayan Hamamcıoğlu, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın gayrimenkullerinin satışına yönelik açıklanan proje konusunda eleştirilerini sürdüren Hamamcıoğlu, "Bu gayrimenkuller kimsenin babasının malı değil, Galatasaray'ın mal varlığı. Değerli başkanlarımız yöneticileriyle bunlara emek sarf etmişler, Galatasaray'a kazandırmışlar. Elimizdeki gayrimenkulleri 'sadece o satar, o yapar, o olmazsa olmaz' diye bir paranoyaya girmenin manası yok. En kolay şey bir şeyi satmaktır. Dolayısıyla bir proje değil bu. Galatasaray'ın gayrimenkullerinin satışa arzı, bu bir proje değil, bir çıkış reçetesi olabilir. Bunu ben de gelsem belki benzeri şekilde yaparım" diye konuştu.

Hamamcıoğlu, gayrimenkul satışları durumunda gelen paranın nasıl harcanacağının sorulması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"En büyük sıkıntı burada. Galatasaray'da şu anda en büyük eksik, varlık yönetimi. Gelen parayı yönetemiyoruz. Sayın Dursun Özbek, şimdi gıyabında aleyhinde konuşmak istemiyorum ama daha önce bunlar denendi. Bir Riva var, önümüzde bir otel projesi var. Aynı şeyi deneyip farklı çözümler, sonuçlar beklemek büyük hata olur. O bakımdan ben bunu ciddi bir proje olarak görmüyorum Biz de benzeri bir şey sunacağız. Ama bunu bir Mesih gibi, birdenbire çıkıp hayatımızı kurtaracak muamelesini hiçbirimizin yapmaması lazım."

Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın 250 milyon dolar civarında borcu olduğunu ve bunun ödenmesine yönelik ise şunları söyledi:

"Bu borç hayalle, atıp tutmakla ödenecek bir borç değil. Bizim de öyle bir iddiamız yok. 'Geleceğiz iki sene sonra sıfır borç' filan yok. Sadece yönetilebilir hale getirmek. Bunun içinde farklı vizyon koymak lazım. Her türlü popülist politikadan kaçınmak lazım. Verimlilik sağlamak lazım. Verimlikten kastım küçülmek değil. Çünkü küçülerek büyüyemezsiniz. Ama delikleri kapatmak lazım. Çok delik var. Özellikle futbol şubesi bildiğiniz gibi değil. Burada zaten yeni çıkan düzenlemeler, kanunlar sizi disipline ediyor. Bizim de bakış açımız gelir artırıcı kalemlere yüklenmek, bir yandan da giderleri kısmak."

Sportif faaliyete bağlı olmayan gelir kalemlerini yükseltmeye yönelik projeleri olduğunu anlatan Hamamcıoğlu, dijital dönüşüm ve buna entegre edilen mağazacılık ve mağazaları organize edip dükkan açmak yerine e-ticaret ile yurt dışındaki taraftarlara da ulaşacaklarını söyledi.

"Galatasaray'ın sportif başarıyı satın alma zamanı geçti" diyen Hamamcıoğlu, altyapıya önem verip yeni yıldızlar çıkarılması gerektiğini sözlerine ekledi.