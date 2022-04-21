Galatasaray'dan Ali Koç'a cevap!

Galatasaray, Ali Koç'un 28 şampiyonluk ile ilgili açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı. Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müze ve stadyum görselleri kullanılarak 4 yıldıza dikkat çekildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2022 Perşembe, 21:27
Galatasaray'dan Ali Koç'a cevap!
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Galatasaray'dan, Ali Koç'un açıklamalarının ardından bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan paylaşımda, 4 yıldıza vurgu yapılırken, müze ve stadyum görselleri kullanılarak, "Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fair Play Şeref Ödül töreninde açıklama yapan Ali Koç, "28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu" dedi.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:


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