Galatasaray'dan Ali Koç'a cevap!

21 Nisan 2022 Perşembe, 21:27

Galatasaray'dan, Ali Koç'un açıklamalarının ardından bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan paylaşımda, 4 yıldıza vurgu yapılırken, müze ve stadyum görselleri kullanılarak, "Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fair Play Şeref Ödül töreninde açıklama yapan Ali Koç, "28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu" dedi.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde: