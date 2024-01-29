Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Estrela ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 10:50
Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Portekiz Ligi'nde 19. hafta heyecanı yaşanıyor.

Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, deplasmanda Sérgio Vieira'nın ekibi Estrela ile karşı karşıya gelecek.

ESTRELA - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Jose Gomes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

ESTRELA - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Hélder Miguel Azevedo Malheiro'nun yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.

Benfica, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Boavista'yı 2-0 mağlup etmişti.

Estrela ise Guimaraes deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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