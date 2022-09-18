Atakaş Hatayspor, Volkan Demirel için düğmeye bastı

18 Eylül 2022 Pazar, 15:47

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta istifa etti. Hatayspor'da gözler yeni teknik direktöre çevrilirken, yönetim Volkan Demirel ile görüşmelere başladı.

VOLKAN DEMİREL İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sporx'in haberine göre son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel'in Süper Lig'de mücadele eden bir takımda görev almaya sıcak baktığı biliniyor. Taraflar arasında yapılacak son görüşmeden sonra Hatayspor'un kararı netleşecek.

HATAYSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Hatayspor'da sportif direktörlük görevine bilindiği üzere yakın zamanda Taner Savut getirilmişti. Geride kalan 6 maçta Hatayspor 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 2 gol atan Hatay ekibi kalesinde 10 gol gördü ve 1 puanla son sırada yer alıyor.