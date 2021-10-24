Etiyopyalı atlet Gidey'den bir dünya rekoru daha

24 Ekim 2021 Pazar, 16:06

Dünya rekortmeni Etiyopyalı atlet Letesenbet Gidey, kadınlar yarı maraton kategorisinde tarihi bir başarıya daha imza attı.

İspanya'da düzenlenen Valencia Yarı Maratonu'na katılan 23 yaşındaki atlet, 62 dakika 52 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı.

Bu derecesiyle Gidey, Kenyalı atlet Ruth Chepngetich'e ait önceki dünya rekorunu 70 saniye geliştirerek rekorun yeni sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Letesenbet Gidey, kadınlarda 5 bin metre, 10 bin metre ve 15 kilometre kategorilerinde de dünya rekorunu elinde tutuyor.







