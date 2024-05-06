EURO 2000: İlk kez çeyrek finaldeyiz!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 00:25

Güncelleme: 06.05.2024 - 00:25

UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonaları'nın tek bir ülkenin ev sahipliğinde oynanması fikrinden vazgeçince, ilk deneyim 2000 yılında yaşandı. İlk kez iki ülke ev sahipliğinde Belçika ve Hollanda tarafından düzenlenen şampiyonada A Milli Takımımız da önemli bir başarıya ulaştı. Turnuvayı diğerlerinden farklı kılan sebeplerden biri de ilk kez bu organizasyonda varlık gösteren ülkeler olmasıydı. Norveç ve Slovenya elemelerde gösterdikleri başarılar ile finallerdeki 16 takım arasına girmeyi başardı.

İTALYA İLE GRUPTAN ÇIKTIK

1996 İngiltere'de başlayan uygulama gereği 16 takım yine 6 farklı grupta mücadeleye koyuldu. Mustafa Denizli önderliğindeki Ay-Yıldızlı ekibimiz; İtalya, ev sahibi Belçika ve İsveç ile aynı grupta yer aldı. İlk maçında İtalya'ya karşı direnmesine rağmen bir penaltı golüyle 2-1 mağlup olan millilerimiz, 0-0'lık İsveç beraberliğinin ardından ev sahibi Belçika'yı 2-0 yenerek, lider İtalya ile birlikte ikinci tura yükseldi.

ÇEYREK FİNAL GÖRDÜK

Çeyrek finalde Portekiz'le eşleşen milliler, Avrupa'nın en favori golcülerinden olan Nuno Gomes'in iki golüne engel olamayarak, sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Katıldığı ikinci Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynama başarısı gösteren Ay-Yıldızlılar, iz bıraktığı bir turnuvanın ardından eve döndü.

Grubumuzu lider bitiren İtalya, Romanya'yı 2-0'la saf dışı bırakırken, ev sahiplerinden Hollanda Yugoslavya'yı 6-1'le geçti. Çeyrek finalin en zorlu eşleşmesinde ise Fransa, İspanya'yı 2-1 mağlup edip yarı final biletin alan 4. takım oldu.

ZİDANE'IN VARLIĞI...

Son 4'te eşleşmelerin ne denli zorlu olduğu ilk düdükler çalınca ortaya çıktı. Portekiz - Fransa ve İtalya - Hollanda maçları uzatmalara gitti. 1-1 biten 90 dakikanın uzatmalarında Zinedine Zidane'ın 117. dakikadaki golü Portekiz karşısında Fransa'ya galibiyeti ve final biletini getirdi. Golsüz geçilen 90 ve uzatma dakikaları sonrası İtalya ile Hollanda penaltılarda kozlarını kullandı. Gök Mavililer, 11 metreden yapılan vuruşlarda 3-1 üstünlük sağlayıp, ev sahibi Hollanda'yı tribüne yollayarak finalde Fransa'nın rakibi oldu.

FRANSA - İTALYA FİNALİ

Fransa - İtalya finalinde Çizme ekibi kupaya bir adım mesafedeyken her şey değişti. 55. dakikada Delvecchio'nun golüyle öne geçip, sıkı savunmasıyla Fransızlar'ı bezdiren italya 90+4. dakikada Wiltord'un golüne engel olamayınca mücadele uzadı.

Mental anlamda büyük yıkım yaşayan İtalya, Zinedine Zidane'ın sazı eline aldığı uzatma dakikalarında Fransızlar'ın taarruzuna daha fazla dayanamadı. Yine Zidane'ın yarattığı bir pozisyonda David Trezeguet'nin muhteşem vuruşu kupayı Horozlar'a getirdi.

GOLCÜLER; KLUİVERT - MİLOSEVİÇ

Fransızlar, 1984'te kendi evlerinde kazandıkları zaferin ardından ikinci kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupayı havaya kaldırma başarısı gösterdi.

Ev sahiplerinden Hollanda'nın yıldızı Patrick Kluivert ile Yugoslavya'dan Savo Miloseviç 5'er golle turnuvanın en skorer isimleri olarak ön plana çıktı.