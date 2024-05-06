EURO 2004: Otto Rehhagel duvarı!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 00:26

Güncelleme: 06.05.2024 - 00:28

1996 İngiltere ve 2000 Belçika - Hollanda'nın ardından Türkiye'nin pas geçtiği bir turnuva oldu 2004 Portekiz. İlk kez finallere katılma başarısı gösteren Letonya, 2002'de Dünya Üçüncüsü olmuş Türkiye'yi saf dışı bırakarak Portekiz biletini almıştı. Letonya'ya trajik şekilde elenmiş ve turnuvayı evden izler durumdaydık. Ev sahibi Portekiz'in de favoriler arasında gösterildiği turnuva 8 farklı kentte, modernleştirilmiş ancak birkaç istisna hariç 30 bin kapasiteyi geçmeyen statlarda oynandı.

OTTO REHHAGEL DUVARI

Otto Rehhagel'in katı savunma prensipleriyle Yunanistan'ı hedef takım haline getirdiği turnuvada ilk sinyaller açılış maçında geldi. Ev sahibi Portekiz, katı Yunan defansını aşmakta zorlandı. Komşu, Ronaldo'ya rağmen 2-1 galip gelerek turnuvanın ilk büyük sürprizini gerçekleştirdi. Portekiz - Yunanistan ikilisi, İspanya ve Rusya'yı grupta alt ederek çeyrek finale birlikte çıkma başarısı gösterdi.

FRANSA'DAN GOL YEMEDİLER

Son 8'd Portekiz - İngiltere, İsveç - Hollanda, Fransa - Yunanistan, Çekya - Danimarka eşleşmeleri gerçekleşti. Yunanistan için yolun sonunun geldiği yorumları yapılırken Rehhagel, ikinci sihrini gerçekleştirdi! Fransızlar'dan gol dahi yemeyen Yunanistan, 1-0 galip gelip yarı final biletini aldı. Hollanda, Portekiz ve Çekya diğer eşleşmelerde üstünlük kuran ekipler olarak son 4'e kaldı.

FİNALDE TEKRAR BULUŞTULAR

Portekiz - Hollanda'dan kaçıp, Çekya'ya rakip olan Yunanistan, katı ve geçilmez savunmasıyla bir büyük sürprize daha imza attı. Çekya'yı 1-0 yenen Rehhagel'in ekibi, Hollanda'yı 2-1'le geçen ev sahibi Portekiz'le grup maçlarından sonra bu kez finalde karşılaştı.

Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'i finalde adeta yıldıran bir Yunanistan vardı. Disiplinli, ezbere dönmüş savunma prensipleri ve stadyumu gerilime sokan oyun anlayışıyla üst üste üçüncü maçında da gol yemeyen Yunanistan, Charisteas'ın 67. dakikada attığı golle Lizbon'daki Işık Stadyumu'nu karanlığa gömdü! Portekiz her yolu denese de King Otto'nun kusursuz savunma duvarını aşamadı ve evinde büyük beklentilerle çıktığı finalde büyük hayal kırıklığı yaşadı.

MİLAN BAROS ZİRVEDE

Yunanistan ise ülke futbolu adına tarih yazdığı bir turnuvayı geride bırakarak kupayı ilk kez havaya kaldırmanın sevincini yaşadı. Sonradan yolu Galatasaray'la da kesişecek olan Çek yıldız Milan Baros 5 golle turnuvanın gol kralı olurken, Otto Rehhagel'in savunma oyunu uzun süre Avrupa futbol gündemini meşgul etti.