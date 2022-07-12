EURO 2022'de İngiltere, Norveç'i farklı mağlup etti
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2022) İngiltere, Norveç’i farklı mağlup etti.
EURO 2022’de A Grubu'nda iki maç oynandı.
İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın altıncı gününde Avusturya, A Grubu mücadelesinde Kuzey İrlanda'yı Katharina Schiechtl ve Katharina Naschenweng'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
Grubun diğer mücadelesinde ise ev sahibi İngiltere, Norveç'i 8-0 gibi farklı bir skorla yendi. İngiltere'ye farklı galibiyeti getiren golleri Georgia Stanway (penaltıdan), Lauren Hemp, Ellen White (2), Beth Mead (3) ve Alessia Russo attı.
KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ
İngiltere, bu sonuçla şampiyona tarihinde en farklı skorlu maç rekorunu geliştirdi. 2017 yılında oynanan maçta İngiltere, İskoçya'yı 6-0 mağlup etmişti.
Ayrıca şampiyona tarihinin en gollü maç rekoru da egale edildi. 2009 yılında Almanya-İngiltere karşılaşması 6-2, 2005 yılında da Norveç-İtalya maçı 5-3'lük skorlarla bitmişti.
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