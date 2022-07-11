EURO 2022'de Fransa, İtalya'ya gol yağdırdı
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na (EURO 2022) grup maçlarıyla devam edildi. Belçika ile İzlanda berabere kalırken Fransa, İtalya'yı farklı mağlup etti.
İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, D Grubu'nda iki karşılaşma oynandı.
Manchester City Akademi Stadı'nda oynanan ilk mücadelede Belçika ile İzlanda, 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada İzlanda, 50. dakikada Thorvaldsdottir'in golüyle öne geçerken, Belçika 67. dakikada Vanhaevermaet'in penaltıdan ağları sarsmasıyla sahadan beraberlikle ayrıldı.
FRANSA FARKLI KAZANDI
New York Stadı'nda oynanan diğer karşılaşmada ise Fransa, 9'uncu, 40'ıncı ve 45'inci dakikalarda Geyoro, 12. dakikada Katoto ve 38. dakikada Cascarino'nun golleriyle İtalya'yı 5-1 mağlup etti.
İtalya'da 76. dakikada fileleri havalandıran Piemonte, takımının tek golünü kaydetti.
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