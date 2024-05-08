EURO 2024: A Milli Futbol Takımı'nın kamp yeri belli oldu!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:40

Güncelleme: 08.05.2024 - 12:40

Almanya'nın ev sahipliğindeki UEFA EURO 2024 turnuvasında 24 takımın kamp yerleri açıklandı. Ay-Yıldızlı milli takımımız, kamp yeri olarak Barsinghausen'i seçti. Ev sahibi Almanya'nın kamp yeri Bavyera'daki Herzogenaurach'ta olacak.

Son şampiyon İtalya ise Kuzey Ren Westfalen'deki Iserlohn'u seçti. Turnuvada maçlar 10 şehirde oynanacak. Kamp yerleri de takımların yolculuklarını en aza indirmek için üç bölgede düzenlendi.

Takımların kamp lokasyonları şu şekilde:

Almanya: Herzogenaurach

Arnavutluk: Kamen

Avusturya: Berlin

Belçika: Ludwigsburg

Çekya: Norderstedt

Danimarka: Freudenstadt

Fransa: Paderborn

Gürcistan: Velbert

Hırvatistan: Neuruppin

Hollanda: Wolfsburg

İngiltere: Blankenhain

İskoçya: Garmisch-Partenkirchen

İspanya: Donaueschingen

İsviçre: Stuttgart

İtalya: Iserlohn

Macaristan: Weiler im Allgäu

Polonya: Hannover

Portekiz: Harsewinkel

Romanya: Würzburg

Sırbistan: Augsburg

Slovakya: Mainz

Slovenya: Wuppertal

Türkiye: Barsinghausen

Ukrayna: Wiesbaden