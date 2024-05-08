EURO 2024: A Milli Futbol Takımı'nın kamp yeri belli oldu!
Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 takım, turnuva ve öncesindeki kamp programlarını da netleştirdi. Yerel ligler bittikten sonra bir araya gelecek milli takım kadroları, hazırlık maçları ve turnuva öncesi kısa hazırlık kampları ile EURO 2024'e hazır halde gitmeyi planlıyor. A Millilerimiz, Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletindeki Barsinghausen yerleşim yerinde grup maçlarına hazırlanacak.
Almanya'nın ev sahipliğindeki UEFA EURO 2024 turnuvasında 24 takımın kamp yerleri açıklandı. Ay-Yıldızlı milli takımımız, kamp yeri olarak Barsinghausen'i seçti. Ev sahibi Almanya'nın kamp yeri Bavyera'daki Herzogenaurach'ta olacak.
Son şampiyon İtalya ise Kuzey Ren Westfalen'deki Iserlohn'u seçti. Turnuvada maçlar 10 şehirde oynanacak. Kamp yerleri de takımların yolculuklarını en aza indirmek için üç bölgede düzenlendi.
Takımların kamp lokasyonları şu şekilde:
Almanya: Herzogenaurach
Arnavutluk: Kamen
Avusturya: Berlin
Belçika: Ludwigsburg
Çekya: Norderstedt
Danimarka: Freudenstadt
Fransa: Paderborn
Gürcistan: Velbert
Hırvatistan: Neuruppin
Hollanda: Wolfsburg
İngiltere: Blankenhain
İskoçya: Garmisch-Partenkirchen
İspanya: Donaueschingen
İsviçre: Stuttgart
İtalya: Iserlohn
Macaristan: Weiler im Allgäu
Polonya: Hannover
Portekiz: Harsewinkel
Romanya: Würzburg
Sırbistan: Augsburg
Slovakya: Mainz
Slovenya: Wuppertal
Türkiye: Barsinghausen
Ukrayna: Wiesbaden
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