EURO 2024: Halil Umut Meler 18 hakem arasında!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:34

Güncelleme: 08.05.2024 - 12:34

Almanya'daki dev organizasyonda gözler milli takımımız dışında hakem Halil Umut Meler ve ekibinin üzerinde olacak. Meler, turnuva öncesi nisan ayında UEFA tarafından yapılan bildirimde Avrupa ülkeleri federasyonlarından seçilen 17, Güney Amerika'dan seçilen 1 hakem ile birlikte EURO 2024'te düdük çalacak 19 hakem arasına dahil edildi. Meler'e görev yaptığı karşılaşmalarda yardımcı hakemleri Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy eşlik edecek. Alper Ulusoy da Türk hakem ekibi ile birlikte VAR odasında görev yapacak.

UEFA hakem komitesinin turnuvada görev yapacağını duyurduğu isimler şu şekilde:

Artur Soares Dias (Portekiz)

Jesús Gil Manzano (İspanya)

Marco Guida (İtalya)

Istvan Kovacs (Romanya)

Ivan Kruzliak (Slovakya)

François Letexier (Fransa)

Danny Makkelie (Hollanda)

Szymon Marciniak (Polonya)

Halil Umut Meler (Türkiye)

Glenn Nyberg (İsveç)

Michael Oliver (İngiltere)

Daniele Orsato (İtalya)

Sandro Scharer (İsviçre)

Daniel Siebert (Almanya)

Anthony Taylor (İngiltere)

Clément Turpin (Fransa)

Slavko Vincic (Slovenya)

Felix Zwayer (Almanya)

Facundo Tello (Arjantin)

ARJANTİN'DEN FACUNDO TELLO

Avrupalı hakemlere ek olarak, UEFA EURO 2020'de olduğu gibi UEFA ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak Arjantin'den bir hakem, Facundo Tello, iki yardımcısıyla birlikte Almanya'daki final turnuvasında Avrupalı hakem grubuna katılacak.

Her maçtaki hakem ekipleri bir hakem, iki yardımcı hakem, bir dördüncü hakem, stadyumda bir yedek yardımcı hakem ve üç video maç görevlisinden oluşan bir ekipten oluşacak.

Belirlenen destek maç görevlileri burada bulunan maç görevlilerinin tam listesine göre maçlarda dördüncü hakem olarak görev yapacaktır.

ALMANYA'DA KURS

UEFA EURO 2024 için hakemlerin hazırlanması kapsamında tüm hakemler, hakem yardımcıları ve video maç görevlileri için mayıs ayı ortasında Almanya'nın Frankfurt kentinde bir kurs düzenlenecek. Turnuva süresince hakemler, hakem yardımcıları ve destek hakemleri Frankfurt'ta ana kampta bulunacak. Video maç görevlileri Leipzig'de bulunacak ve maçlar sırasında Uluslararası Yayın Merkezi'nden görev yapacaklar.