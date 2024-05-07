EURO 2024'ün ödül miktarı ne kadar?
EURO 2024'te boy gösterecek 24 ülke milli takımını elde edilecek başarıya göre değişen miktarlarda para ödülleri bekliyor. Toplam 331 milyon Euro'nun dağıtılacağı ödül havuzunda aslan payı, kupayı alan ülkenin olacak. Şampiyon takım, turnuvadaki diğer kazanımlarının yanı sıra 8 milyon Euro'yu daha kasasına koyacak.
UEFA, EURO 2024'nün katılımcı 24 takımına dağıtılacak ödül miktarlarını turnuvanın başlamasından aylar önce belirledi. Bir önceki turnuva olan EURO 2020 ile eşit miktarda ödül havuzu oluşturuldu. Toplam 331 milyon Euro'luk miktar, çeşitli kriterlere göre katılımcı ülke milli takımlarına dağıtılacak. En fazla kazanacak ülke milli takımı şampiyonluğa ulaşan olacak.
MAKSİMUM 28 MİLYON 250 BİN EURO
UEFA'nın belirlediği ödül miktarları şu şekilde oluştu;
Katılım ücreti: 9,25 milyon Euro
Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon Euro, beraberlik için 500 bin Euro
Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon Euro
Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon Euro
Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon Euro
EURO 2024 şampiyonuna 8 milyon Euro tutarında ek ödeme yapılacak.
Şampiyon takımın gruptaki 3 maçını da kazanması durumunda alabileceği maksimum para ödülü 28 milyon 250 bin Euro olacak.
İkinci olana ise 5 milyon Euro tutarında ek ödeme yapılacak.
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