EURO 2024'e geri sayım sürüyor: İşte şampiyonanın ilkleri ve enleri!

Almanya ev sahibi konumunun yanı sıra turnuva tarihinin en dikkat çekici takımlarından biri konumunda. Kupayı İspanya ile birlikte en fazla kaldıran, organizasyona en fazla katılan takım olan Almanya birçok istatistikte de ilk sırada yer alıyor

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:30
EURO 2024'e geri sayım sürüyor: İşte şampiyonanın ilkleri ve enleri!
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Almanya'nın Avrupa Şampiyonaları'ndaki başarısının en önemli nedeni turnuvaya çok fazla kez katılması. 12 kez bu organizasyonda boy gösteren Panzerler, 53 resmi maça çıkarak yeşil çimlere en fazla ayak basmış takım konumunda. 27 kez ile şampiyona tarihinde en fazla galibiyet alan Almanya, bu anlamda tüm zamanların rekorunu elinde bulunduruyor.

DANİMARKA 17 KEZ YENİLDİ

Organizasyonda en fazla yenilgi alan takım ise aynı zamanda 1 kez şampiyonluk da yaşayan Danimarka. 1992'de mutlu sona ulaşan Vikingler, 17 yenilgi ile turnuva tarihinin en fazla maçta puansız kalan takımı.

Diğer öne çıkan istatistikler ise şöyle:

- İtalya 18 beraberlik

- Almanya 78 gol ile en skorer takım

- Almanya 55 gol ile en fazla gol yiyen

- Norveç 1 golle en az gol yiyen

- Hollanda maç başına en fazla gol ortalaması (1.67/39 maçta 65 gol)

- Norveç maç başına en az gol yiyen (0.33 / 3 maçta 1 gol)

- En çok oynanan final Çekya-Almanya (1976, 1996)


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