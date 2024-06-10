EURO 2024 kadrosu belli oldu: Slovenya'dan Miha Zajc kararı!

Slovenya, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 16:19
EURO 2024 kadrosu belli oldu: Slovenya'dan Miha Zajc kararı!
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EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala Slovenya, 26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc kadroda kendisine yer bulamadı.

Slovenya'nın EURO 2024 kadrosu:

Jan Oblak, Vid Belec, Igor Vekic, Zan Karnicnik, Jure Balkovec, Miha Blazic, Jon Gorenc Stankovic, Jaka Bijol, Erik Janza, Petar Stojanovic, Vanja Drkusic, David Brekalo, Benjamin Verbic, Sandi Lovric, Timi Elsnik, Jasmin Kurtic, Tomi Horvat, Adam Gnezda Cerin, Nino Zugelj, Adrian Zeljkovic, Josip Ilicic, Andraz Sporar, Benjamin Sesko, Jan Mlakar, Zan Vipotnik, Zan Celar.


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