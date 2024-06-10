Fenerbahçe Beko, şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile final serisinin üçüncü maçında karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.
Fenerbahçe Beko, oynanacak Anadolu Efes maçının kapalı gişe oynanacağını duyurdu.
Seride konuk olduğu ilk 2 maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, pazartesi günkü maçta taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 11. şampiyonluğuna ulaşacak.
Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes ise sahasında kaybettiği ilk 2 maçın ardından pazartesi kazanarak seriyi dördüncü karşılaşmaya taşımaya çalışacak.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride pazartesi günkü mücadeleyi Anadolu Efes'in kazanması halinde dördüncü maç, 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
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