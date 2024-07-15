EURO 2024 şampiyonu İspanya'ya dev gelir!

EURO 2024 finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan İspanya, kasasını doldurdu. İspanyollar, turnuvadan elde edilebilecek maksimum geliri topladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 10:23
EURO 2024 şampiyonu İspanya'ya dev gelir!
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İngiltere'yi finalde yenerek 4. kez Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan İspanya, ciddi bir geliri de kasasına koydu.

Katılım ücreti olarak 9.25 milyon Euro kazanan İspanya, gruptaki 3 galibiyetiyle de 3 milyon Euro'nun sahibi oldu.

Boğalar son 16 turundan 1.5, çeyrek finalden ise 2.5 milyon Euro kazandı.

İspanyollar yarı finalden ise 4 milyon Euro elde ederken, 8 milyon Euro'luk şampiyonluk primini de kazandı. UEFA'nın resmi sitesinde belirtilen maddeye göre EURO 2024'te grup aşamasındaki 3 maçını da kazanarak şampiyon olan takım maksimum 28.25 milyon Euro kazanabiliyor.

İspanya böylece turnuvadan elde edilebilecek maksimum geliri kasasına koyarak, 28.25 milyon Euro'nun sahibi oldu.

EURO 2024'ü 2. bitiren İngiltere ise 24 milyon Euro para ödülüne hak kazandı.


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