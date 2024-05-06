EURO 2024'e geri sayım sürüyor: Türkiye finallere nasıl geldi?

Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:14

Güncelleme: 06.05.2024 - 14:14

Türkiye, Avrupa Şampiyonası elemelerinde maceralı bir yolculuğun ardından 5 takımın mücadele ettiği D Grubu'nda ilk sırayı alarak EURO 2024'e katılmaya hak kazandı. Yaklaşık 1.5 yıl süren eleme macerasında çalkantılı dönemler geçiren Ay-Yıldızlılar, serüvenin sonunda büyük bir başarı kazandı. Elemeler tarihinde ilk kez grup lideri olarak şampiyonaya katılım hakkı kazandık. Görev süresi boyunca sürekli eleştirilerin hedefinde olan Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile gruptaki toplam 8 maçın 5'ini oynadı. İstenen sonuçlar alınamayınca, radikal bir görev değişimi yaşandı.

5 MAÇ KUNTZ, 3 MAÇ MONTELLA

Türkiye Futbol Federasyonu, Alman hoca ile 5 maç oynadıktan sonra son olarak iç sahada alınan 1-1'lik Ermenistan karşılaşmasının ardından teknik ekipte görev değişimine gitti. Daha önce Adana Demirspor'la Süper Lig tecrübesi yaşamış olan Vincenco Montella, A Milli Takım'ın başına getirildi. Kağıt üstünde grupta en zor maç gözüyle bakılan Hırvatistan deplasmanı aynı zamanda İtalyan hocanın ilk resmi mücadelesi oldu. Opus Arena'da oynanan karşılaşmayı Barış Alper Yılmaz'ın tek golüyle 1-0 kazanan milliler, gruptaki en hayati maçta ibreyi kendi lehine çevirmeyi başardı.

BİTİME BİR MAÇ KALA

Montella'nın ikinci, gruptaki 7. maçımızda Konya'da Letonya ile karşılaştık. İtalyan teknik direktörle yeni bir hava yakalayan milliler, rakibini 4-0'lık skorla devirdi. Bu galibiyetin yanı sıra Ermenistan ile Galler 1-1 berabere kalınca, bitime bir maç kala finallere katılım biletini aldık. Gruptaki son maçımızda Galler deplasmanında mücadele verdik. 1-1 sona eren mücadele ile grup liderliğini garantileyen Ay-Yıldızlılar, ikinci sıradaki Hırvatistan ile birlikte Almanya biletini cebine koydu.

17 PUANLA ZİRVEYİ ALDIK

A Milliler, D Grubu'ndaki sınavlarında toplam 17 puanı hanesine yazdırdı. 14 gol atıp, 7 gol yiyen Ay-Yıldızlılar, grubun zirvesini ele geçirdi. Hırvatistan 16 puanla ikinci olup, finallere katılım hakkı kazandı. 12 puanlı Galler üçüncü, 8 puanlı Ermenistan dördüncü, 3 puanlı Letonya ise beşinci ve son sırada yer alarak elemeleri tamamladı.