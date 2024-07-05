EURO 2024'te günün maçları: 5 Temmuz'da hangi maçlar var?
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final turu başlıyor. Günün ilk maçında TSİ 19:00'da İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek. Günün bir diğer karşılaşmasında ise TSİ 22:00'de Portekiz ile Fransa yarı final bileti için kozlarını paylaşacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final müsabakaları başlayacak. Turnuvanın favorilerinden gösterilen İspanya ve Almanya, TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada karşı karşıya gelecek.
Stuttgart Arena'da oynanacak maçı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovakya'dan Ivan Kruzliak olacak.
ÇEYREK FİNAL YOLLARI
İspanya, çeyrek finale tüm maçlarını kazanarak geldi.
İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı eleyerek çeyrek finalist oldu.
A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya ise İsviçre, Macaristan ve İskoçya ile karşılaştı. Almanlar, 2 galibiyet, 1 beraberlikle çıktıkları son 16 turunda Danimarka'yı geçerek çeyrek finale geldi.
DENGE VAR
Güçlü iki takımın rekabetinde dengeli bir sonuç görülüyor.
İki ekip daha önce 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İspanya 8, Almanya ise 9 kez kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
İspanya'nın attığı 32 gole, Almanya 31 golle karşılık verdi.
SON YILDA İSPANYA ÜSTÜN
İspanya, yaklaşık son 20 yılda Almanya ile yaptığı maçlarda bariz üstünlük kurdu.
Söz konusu dönemde iki takım, 5'i resmi, 3'ü de dostluk maçı statüsünde olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı.
İspanya, resmi maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. 2020'deki UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda rakibini 6-0 yenen İspanya, sansasyonel bir skor aldı.
Takımlar arasında yapılan 3 dostluk müsabakasında ise İspanya ve Almanya birer kez kazanırken, bir mücadele de berabere bitti.
TOPLAM 7 OYUNCU SINIRDA
İspanya'da 4, Almanya'da ise 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İspanya Milli Takımı'nda Dani Carvajal, Robin le Normand, Alvaro Morata ve Dani Vivian ile Alman Milli Takımı'nda Robert Andrich, Maximilian Mittelstadt ve Antonio Rüdiger, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, çıkmaları muhtemel yarı final karşılaşmasında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
İki takımın müsabakaya şu kadrolarla başlaması bekleniyor:
İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Williams.
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.
PORTEKİZ - FRANSA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, karşı karşıya gelecek.
Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.
Bu turu geçen ekip, İspanya-Almanya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
ÇEYREK FİNAL YOLLARI
Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna yükseldi.
Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü. Fransa, son 16 turunda ise Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Türkiye ile birlikte F Grubu'nda yer alan Portekiz ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda 6 puanla grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Portekiz, üç maçta 5 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.
Portekiz, son 16 turunda Slovenya'yı penaltılarla geçti.
29. RANDEVU
Portekiz ile Fransa, 29. kez kozlarını paylaşacak.
İki ülke arasında daha önce oynanan 28 müsabakada Fransa'nın üstünlüğü bulunuyor.
Söz konusu maçlarda Fransa 19 galibiyet elde ederken, Portekiz 6 kez kazandı ve 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Fransa'nın 52 golüne Portekiz 31 golle cevap verebildi.
MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha, Diogo Jota, Ronaldo, Bernardo Silva
Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Griezmann, Dembele, Thuram, Mbappe
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