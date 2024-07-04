UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar: Türkiye yerine Avusturya!
UEFA'nın resmi sitesinin Fransızca versiyonunda EURO 2024 çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabında da aynı hatanın yapıldığı ortaya çıktı.
UEFA'nın resmi sitesinin Fransızca versiyonunda skandal bir gelişme yaşandı.
UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.
TÜRKİYE YERİNE AVUSTURYA
Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi.
Bu gelişme, Türk futbolseverler tarafından yoğun eleştiriyle karşılandı.
UEFA'nın Avusturya'yı çeyrek finalist olarak gösterdiği site şu şekilde:
UEFA'DAN BİR HATA DAHA
UEFA'nın resmi Instagram hesabında ise yine çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya'nın yer aldığı görüldü.
Olayın ortaya çıkması üzerine birçok kullanıcı UEFA'ya tepki gösterdi.
Resmi hesap, tepkilerin ardından gönderiyi silerek Türkiye'yi çeyrek finalist olarak gösterdi.
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