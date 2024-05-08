EURO 2024'te hangi takımlar yer alıyor? İşte gruplar...

UEFA'nın grup elemeleri formatı gereği ev sahibi Almanya dışında 20 takım, gruplardaki sıralamalarına göre turnuvaya dahil oldu. Daha sonra 6 takım arasında oynanan Play-Off maçları ile katılımcı 3 takım belirlendi. 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasındaki maçlar 4'er takımlı 6 farklı grup müsabakaları ile başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 17:23
EURO 2024'te hangi takımlar yer alıyor? İşte gruplar...
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Almanya'daki futbol şöleninin tarihleri çok önceden UEFA takvimine eklenmiş, 14 Haziran - 14 Temmuz periyodu belirlenmişti. 4'er takımlı 6 grupta başlayacak mücadeleler, son 16 turu ile devam edecek. 24 takımın 16'sının organizasyona devam edeceği bu aşama, 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Çeyrek final maçları 5-6 Temmuz'da, yarı final maçları 9-10 Temmuz'da futbolseverlere büyük bir heyecan fırtınası yaşatacak. Nefeslerin kesileceği final maçının tarihi ise 14 Temmuz.

BERLİN'E GİDEN YOL

Berlin Olimpiyat Stadı'na ayak basacak iki Avrupa ülkesi takımı, 90 dakika, gerekirse uzatmalar ve hatta penaltı atışları sonunda Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele verecek. Büyük finale giden yolda 24 takım 14 Haziran'da başlayacak maçlar ile yola koyulacak.

4'er takımlı 6 grupta oynanacak mücadeleler sonunda 8 takım organizasyona veda edecek. Bu 24 takımın belirlenmesinde UEFA'nın grup elemelerindeki formatı hayata geçirildi. Elemeler grubunda ilk iki sırayı alan 20 takım turnuvaya katılım hakkı kazandı. Gruplarında 3. olup Play-Off oynama şansı yakalayan 6 takım ise iki maçlı eleminasyon müsabakalarında ter döktü. Polonya, Ukrayna ve Gürcistan Play-Off maçları sonrası Almanya biletini cebine koydu. Bu ekiplenden Gürcistan, milli takımımızın Portekiz ve Çekya ile mücadele edeceği F grubuna dahil oldu.

Ev sahibi Almanya ile birlikte 24 takıma tamamlanan organizasyonda yer alacak takımlar ve gruplar şöyle: 

A Grubu

Almanya

İskoçya

Macaristan

İsviçre

B Grubu

ispanya

Hırvatistan

İtalya

Arnavutluk

C Grubu

Slovenya

Danimarka

Sırbistan

İngiltere

D Grubu

Polonya

Hollanda

Avusturya

Fransa

E Grubu

Belçika

Slovakya

Romanya

Ukrayna

F Grubu

TÜRKİYE

Gürcistan

Portekiz

Çek Cumhuriyeti


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