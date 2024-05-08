EURO 2024'te hangi takımlar yer alıyor? İşte gruplar...
UEFA'nın grup elemeleri formatı gereği ev sahibi Almanya dışında 20 takım, gruplardaki sıralamalarına göre turnuvaya dahil oldu. Daha sonra 6 takım arasında oynanan Play-Off maçları ile katılımcı 3 takım belirlendi. 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasındaki maçlar 4'er takımlı 6 farklı grup müsabakaları ile başlayacak.
Almanya'daki futbol şöleninin tarihleri çok önceden UEFA takvimine eklenmiş, 14 Haziran - 14 Temmuz periyodu belirlenmişti. 4'er takımlı 6 grupta başlayacak mücadeleler, son 16 turu ile devam edecek. 24 takımın 16'sının organizasyona devam edeceği bu aşama, 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Çeyrek final maçları 5-6 Temmuz'da, yarı final maçları 9-10 Temmuz'da futbolseverlere büyük bir heyecan fırtınası yaşatacak. Nefeslerin kesileceği final maçının tarihi ise 14 Temmuz.
BERLİN'E GİDEN YOL
Berlin Olimpiyat Stadı'na ayak basacak iki Avrupa ülkesi takımı, 90 dakika, gerekirse uzatmalar ve hatta penaltı atışları sonunda Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele verecek. Büyük finale giden yolda 24 takım 14 Haziran'da başlayacak maçlar ile yola koyulacak.
4'er takımlı 6 grupta oynanacak mücadeleler sonunda 8 takım organizasyona veda edecek. Bu 24 takımın belirlenmesinde UEFA'nın grup elemelerindeki formatı hayata geçirildi. Elemeler grubunda ilk iki sırayı alan 20 takım turnuvaya katılım hakkı kazandı. Gruplarında 3. olup Play-Off oynama şansı yakalayan 6 takım ise iki maçlı eleminasyon müsabakalarında ter döktü. Polonya, Ukrayna ve Gürcistan Play-Off maçları sonrası Almanya biletini cebine koydu. Bu ekiplenden Gürcistan, milli takımımızın Portekiz ve Çekya ile mücadele edeceği F grubuna dahil oldu.
Ev sahibi Almanya ile birlikte 24 takıma tamamlanan organizasyonda yer alacak takımlar ve gruplar şöyle:
A Grubu
Almanya
İskoçya
Macaristan
İsviçre
B Grubu
ispanya
Hırvatistan
İtalya
Arnavutluk
C Grubu
Slovenya
Danimarka
Sırbistan
İngiltere
D Grubu
Polonya
Hollanda
Avusturya
Fransa
E Grubu
Belçika
Slovakya
Romanya
Ukrayna
F Grubu
TÜRKİYE
Gürcistan
Portekiz
Çek Cumhuriyeti
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