EURO 2024 turnuva formatı: Gruplardan kaç takım çıkacak?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, 2016 ve 2021'de olduğu gibi 24 farklı ülkenin milli takımı mücadele edecek. Grup aşamasında 6 farklı grupta 4'er takım, son 16 turuna katılım için ter dökecek. Grup lideri ve ikinci sırada yer alan 12 takımın ardından, kendi gruplarında 3. sırayı alan en başarılı 4 takım üst tura çıkma hakkı kazanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:52
EURO 2024 turnuva formatı: Gruplardan kaç takım çıkacak?
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UEFA, EURO 2016'da ilk kez başlatıp, pandemi salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli olarak 2021'de düzenledeği EURO 2020 formatına bu turnuvada da sadık kalacak. Ev sahibi Almanya dışında eleme grupları ve play-off'lar sonrası finallere katılım hakkı kazanan toplam 24 takım; grup elemeleri ile başlayan macerada, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçını oynamak için çaba gösterecek.

GRUPLARDA 8 TAKIM ELENECEK

İlk aşamada 6 farklı grupta, 4'er takım halinde oynanacak karşılaşmaların ardından sıralamalar belirlenecek. Grup lideri olan 6 takımın yanı sıra, kendi gruplarında ikinci sırayı alacak olan 6 takım üst tura çıkma hakkı kazanacak. Puan eşitliği halinde, gol averajı, daha fazla gol atan ülke ve gerekirse Fair-Play kriterleri ile sıralamalar belirlenecek. Böylece turnuvaya başlayan 24 takımdan 8'i grup aşamasında organizasyona veda edecek.

SON 16'DA TEK MAÇ SİSTEMİ

İlk iki sıradaki 12 takımın belirlenmesinin ardından, gruplarında üçüncü sırayı alan 6 takım arasından en iyi 4 ekip, üst tur hakkı kazanacak. Bu yöntemle belirlenecek 16 takım, turnuvanın daha önceden belirlenen formatı gereği eşleşecek. Son 16 turunda toplam 8 farklı maç oynanacak. 90 dakikası eşitlikle biten mücadelelerde uzatmalara, denge yine bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek ve çeyrek finale kalan takımlar belirlenecek.

SON İKİ TAKIM BERLİN'DE FİNALE..

Çeyrek finalde turnuva ağacı gereği birbirine rakip olacak 8 ülke takımı, 4 mücadelede son 16 turunda olduğu gibi tek maç üzerinden birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak. Yarı finalde de aynı format uygulanacak. Son ikiye kalan iki takım, 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final mücadelesinde Avrupa'nın en büyüğü olmak için ter dökecek.


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