EURO 2024'te İtalya hakimiyeti: 24 takımda 5 İtalyan!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:44

Güncelleme: 08.05.2024 - 12:44

EURO 2024'ü teknik kadrolar anlamında diğerlerinden ayıran en önemli fark, İtalyan hocaların ağırlığı olacak. 24 ülke milli takımında tam 5 farklı İtalyan hoca görev yapıyor. Almanya'daki organizasyonda boy gösterecek İtalyan hocalardan biri de A Milliler'in başındaki Vicenzo Montella. İtalyan teknik direktörün 4 vatandaşı daha İtalya, Macaristan, Slovakya ve Belçika milli takımlarının başarısı için mesai harcayacak.

Vincenzo Montella ile birlikte görev yapacak 4 teknik direktörün şampiyona öncesindeki kısa hikayeleri şu şekilde gerçekleşti:

Vincenzo Montella - Türkiye

Stefan Kuntz'un görevden alınmasının ardından A Milli Takım'ın başına geçen Montella, Ay-Yıldızlı takıma bambaşka bir hava kattı. İtalyan hocayla Hırvatları deplasmanda 1-0 yenen, Letonya'yı kendi sahasında 4-0 yenen Türkiye, Galler ile oynayacağı son maç öncesi D Grubu'ndan EURO 2024'e gitmeyi garantiledi.

Luciano Spalletti - İtalya

Roberto Mancini'nin ani bir şekilde istifa ederek Suudi Arabistan ile anlaşmasının ardından İtalya Milli Takımı'nın başına geçen Spalletti, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Gök Maviler'in C Grubu'nda topladığı 14 puanın 11'inde imzası olan İtalyan teknik direktör, final niteliğindeki Ukrayna maçının 0-0 sona ermesiyle takımıyla EURO 2024'e gitmeye hak kazandı.

Marco Rossi - Macaristan

2018 yılında bu yana Macaristan Milli Takımı'nı çalıştıran Rossi, EURO 2020'nin ardından üst üste ikinci kez takımının turnuvaya katılmasını sağladı. Rossi'nin Macaristan'ı EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nu 18 puanla lider tamamladı.

Francesco Calzona - Slovakya

Uzun yıllar Maurizio Sarri ve Luciano Spalletti'nin yardımcılığını yapan Calzona, Temmuz 2022'de Slovakya Milli Takımı'nda birinci kişi görevine getirildi. J Grubu'nu 10'da 10 yaparak 30 puanla lider tamamlayan Portekiz'in ardından 22 puan toplayarak ikinci olan Slovaklar da EURO 2024'te bir İtalyan teknik direktörün liderliğinde boy gösterecek.

Domenico Tedesco - Belçika

Kariyerinde Schalke, Spartak Moskova ve Leipzig gibi takımlar bulunan Tedesco, Şubat 2023'te göreve başladığı Belçika'yı F Grubu'nda 20 puanla liderliğe taşıdı ve EURO 2024'e götürdü.