Slovenya, EURO 2024 geniş kadrosunu açıkladı: Miha Zajc kadroda mı?
Slovenya, 30 kişilik EURO 2024 geniş kadrosunu açıkladı. Kadroda Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc ile Alanyasporlu Jure Balkovec de yer aldı.
EURO 2024'te sahne alacak Slovenya, 30 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.
Kadroda Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc ve Alanyasporlu Jure Balkovec de yer aldı.
İşte Slovenya'nın o kadrosu;
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