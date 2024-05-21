Slovenya, EURO 2024 geniş kadrosunu açıkladı: Miha Zajc kadroda mı?

Slovenya, 30 kişilik EURO 2024 geniş kadrosunu açıkladı. Kadroda Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc ile Alanyasporlu Jure Balkovec de yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 19:47
Slovenya, EURO 2024 geniş kadrosunu açıkladı: Miha Zajc kadroda mı?
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EURO 2024'te sahne alacak Slovenya, 30 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.

Kadroda Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc ve Alanyasporlu Jure Balkovec de yer aldı. 

İşte Slovenya'nın o kadrosu; 


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