EURO 2024'ün favorisi değişti: A Milli Takım'ın şampiyonluk oranında büyük değişim!

EURO 2024'te şampiyonluk oranlarına güncelleme geldi. Şampiyonluğun favorisi değişirken, Türkiye'nin oranındaki büyük değişim dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:36
EURO 2024'ün favorisi değişti: A Milli Takım'ın şampiyonluk oranında büyük değişim!
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EURO 2024'te heyecan tam gaz devam ederken şampiyonluk oranları güncellendi. Şampiyonluğun bir numaralı favorisi değişirken, A Milli Takım'ın daha önce açıklanan 47.5'lik oranında büyük bir değişim gözlemlendi.

İşte son açıklanan oranlara göre EURO 2024'ün şampiyonluk favorileri:

1- Fransa: 4.66 (Fransa, oranı değişmemesine karşın turnuvanın bir numaralı favorisi konumuna geldi. İlk açıklanan oranlarda İngiltere 3.75 ile şampiyonluğun favorisiydi.)

2- Almanya: 4.75 (Bir önceki oran 6.08)

3- İngiltere: 5.13 (Bir önceki oran 3.75)

4- İspanya: 5.7 (Bir önceki oran 8.36)

5- Portekiz: 6.27 (Bir önceki oran 8.36)

13- Türkiye: 86 (Bir önceki oran 47.5)


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