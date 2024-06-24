EURO 2024'ün favorisi değişti: A Milli Takım'ın şampiyonluk oranında büyük değişim!
EURO 2024'te şampiyonluk oranlarına güncelleme geldi. Şampiyonluğun favorisi değişirken, Türkiye'nin oranındaki büyük değişim dikkat çekti.
EURO 2024'te heyecan tam gaz devam ederken şampiyonluk oranları güncellendi. Şampiyonluğun bir numaralı favorisi değişirken, A Milli Takım'ın daha önce açıklanan 47.5'lik oranında büyük bir değişim gözlemlendi.
İşte son açıklanan oranlara göre EURO 2024'ün şampiyonluk favorileri:
1- Fransa: 4.66 (Fransa, oranı değişmemesine karşın turnuvanın bir numaralı favorisi konumuna geldi. İlk açıklanan oranlarda İngiltere 3.75 ile şampiyonluğun favorisiydi.)
2- Almanya: 4.75 (Bir önceki oran 6.08)
3- İngiltere: 5.13 (Bir önceki oran 3.75)
4- İspanya: 5.7 (Bir önceki oran 8.36)
5- Portekiz: 6.27 (Bir önceki oran 8.36)
13- Türkiye: 86 (Bir önceki oran 47.5)
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