EURO 2032 için yan yanalar: Volkan Demirel ve Buffon'a özel görev!
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için UEFA'ya yapılacak sunumda Türk ve İtalyan heyetlerinin elçileri olarak Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon konuşma yapacak.
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ortak ev sahipliği için 10 Ekim Salı günü UEFA'ya sunum yapacak Türk ve İtalyan heyetlerinin futbol elçileri Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon oldu.
İki milli kaleci Volkan Demirel ve Buffon, Türk ve İtalyan federasyonlarının 10 Ekim Salı günü UEFA yönetim kuruluna yapacağı sunuma katılacak ve konuşma yapacaklar.
Bu akşam Cenevre'ye gelecek Volkan Demirel, Türk ve İtalyan heyetlerinin UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek hazırlık çalışmasına da katılacak.
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