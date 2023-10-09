Servet Yardımcı müjdeyi verdi: EURO 2032 Türkiye'de düzenlenecek!

Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası, İtalya'yla birlikte düzenleyecek. UEFA kararı yarın açıklayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 11:00
Servet Yardımcı müjdeyi verdi: EURO 2032 Türkiye'de düzenlenecek!
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UEFA, EURO 2032'nin ev sahibini resmi olarak yarın açıklayacak. Organizasyona tek aday Türkiye-İtalya.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı  konuyla ilgili açıklama yaptı.

"HARİKA BİR ORGANİZASYON OLACAĞINA İNANIYORUM"

Yardımcı, "EURO 2032'ye ev sahipliği adaylığı için son başvuru tarihi geçen sene sonunda bitti. Bu nedenle EURO 2032 için Türkiye ve İtalya ortaklığından başka aday olmayacak. Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğindeki turnuva en güzel Avrupa Şampiyonası olacaktır. Harika bir organizasyon olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İTALYAN BASINI DA DUYURDU

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Türkiye ve İtalya ortaklığının EURO 2032'yi düzenleyeceğini açıkladı.


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