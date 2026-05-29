EuroCup şampiyonu JL Bourg, EuroLeague'e katılmayacağını açıkladı

29.05.2026 17:15:00
2026 BKT Avrupa Kupası şampiyonu olarak Euroleague'e katılma hakkı kazanan JL Bourg, gelecek sezon BKT Avrupa Kupası'nda devam etme kararı aldı.
Basketbol Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Fransa ekibi JL Bourg, gelecek sezon da yoluna BKT Avrupa Kupası'nda devam etme kararı aldı.

Kulübün açıklamasına göre Avrupa Ligi'nde yer almanın getireceği mali ve organizasyonel zorluklar göz önüne alındığında JL Bourg'un gelecek sezondan itibaren 3+2 yıl boyunca BKT Avrupa Kupası'na katılması kararlaştırıldı.

JL Bourg, geride kalan sezon finalde Beşiktaş GAİN'i iki maçta da yenerek 2026 BKT Avrupa Kupası şampiyonu olmuştu. Böylece Fransa temsilcisi, 2026-2027 sezonunda Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etmişti.

Beşiktaş GAİN EuroCup'ta ikinci oldu! Deplasmanda mağlup... Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisi ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Cosea JL Bourg'a 73-71 mağlup olarak turnuvada ikinci oldu.
Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisini İstanbul'a taşımanın peşinde Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Cosea JL Bourg Basket karşısında 1-0 geride olduğu EuroCup final serisinin ikinci maçını kazanarak seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor.
FIBA EuroCup'ta takım sayısı 48'e çıkarıldı Uluslararası Basketbol Federasyonu, FIBA EuroCup'ta takım sayısını 2026-27 sezonundan itibaren 48'e çıkarma kararı aldı.