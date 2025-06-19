EuroCup'ta yer alacak temsilcilerimiz belli oldu!

Basketbolda BKT EuroCup 2025-2026 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.
EuroLeague'den yapılan açıklamaya göre, BKT EuroCup'ta yeni sezonda yer alacak takımlar ile maç takvimi onaylandı.
BKT EuroCup'ta yeni sezon 30 Eylül 2025'te başlayacak ve şampiyon 28 Nisan veya 1 Mayıs 2026'da belli olacak.
EUROCUP'TA YER ALACAK TÜRK TAKIMLARI
Türkiye'den Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji'nin mücadele edceği ligde yeni sezonda yer alacak takımlar şöyle:
Lietkabelis Panevezys, Aris Midea, Bahçeşehir Koleji, BAXI Manresa, Beşiktaş Fibabanka, Buducnost VOLI Podgorica, Cedevita Olimpija, Cosea JL Bourg-en-Bresse, Dolomiti Energia Trento, Hapoel Bank Yahav, Londra Lions, Neptunas Klaipeda, NINERS Chemnitz, Panionios, oranpharm Ulm, Slask Wroclaw, Türk Telekom, U-BT Cluj-Napoca, Umana Reyer, Veolia Towers.