12.03.2026 18:01:00
Güncellenme:
AA
EuroCup'taki temsilcilerimizin çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu!

BKT EuroCup'ta mücadele eden temsilcilerimiz Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş ve Türk Telekom'un çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu.

Basketbol BKT EuroCup'ta çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Organizasyonda tek maç eleme usulüne göre oynanan 8'li final turunun ardından çeyrek final eşleşmeleri netleşti.

8'li final turunda rakibini eleyen Türk Telekom, İsrail'in Hapoel Midtown takımıyla eşleşti.

Grup aşamasından doğrudan çeyrek final bileti alan takımlardan Bahçeşehir Koleji Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca ile eşleşirken, Beşiktaş'ın rakibi ise İtalya temsilcisi Dolomiti Energia oldu.

Kupada çeyrek final, tek maç üzerinden yapılacak. Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş, müsabakalarını sahasında oynayacak. Türk Telekom ise İsrailli rakibiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşı karşıya gelecek.

BKT EuroCup'ta çeyrek final maç programı şöyle:

17 Mart Salı:

19.00 Bahçeşehir Koleji-U-BT Cluj Napoca (Sinan Erdem)

21.30 Cosea JL Bourg-en-Bresse-Cedevita (Ekinox)

18 Mart Çarşamba:

20.00 Beşiktaş GAİN-Dolomiti Energia (Beşiktaş GAİN)

22.00 Hapoel Midtown-Türk Telekom (Ranko Zeravica)

#beşiktaş #EuroCup #çeyrek final

