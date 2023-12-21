Eurocup'ta vize skandalı: Bursa ekibi deplasmana 5 kişi gitmek zorunda kaldı...

Yayınlanma: 21.12.2023 - 23:11

Güncelleme: 21.12.2023 - 23:19

Eurocup Kadınlar Play-off 1.tur maçında vize skandalı yaşandı.

Bursa Uludağ Basketbol, vize alamadığı için London Lions deplasmanına teknik ekibi olmadan 5 oyuncusuyla çıktı.

Karşılaşma oynanırken sakatlanan Eda Şahin, maçı sekerek tamamladı.

London Lions karşılaşmadan 122-63 galip ayrıldı.

Bursa'da oynanan ilk maçı London Lions Basketbol 77-53 kazanmıştı.

Bursa Uludağ'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Tarafımızca tüm işlemler süresi içerisinde yapılmış olmasına rağmen müsabakanın gerçekleştirileceği ülke federasyonu ile büyükelçiliği yardımcı olmayacaklarını, vizelerimizi yetiştirmeyeceklerini tarafımıza bildirerek bugünkü mağduriyetimize sebep olmuşlardır. Sporcularımızın hepsinin pasaportlarının tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olmasına, İngiltere'nin vize zorunluluğu bulunması sebebiyle vize muafiyeti olan 5 oyuncumuzu maça çıkmak üzere Londra'ya göndermiş olmamıza rağmen, bu durum kabul görmemiştir. Tüm çabamıza rağmen 5 oyuncumuz dışında diğer oyuncularımızın vizelerinin İngiltere Büyükelçiliği tarafından onaylanmaması ve sürüncemede bırakılması sebebiyle bugün yapılacak olan müsabakaya takımımız katılım sağlayamamaktadır. Bu durumun yaşanmaması adına tüm çabamızın ve gayretimizin sonuçsuz kalması, hali hazırda bugün müsabakaya yalnız 5 oyuncumuz ile katılmamız sebebiyle madden ve manen uğrayacağımız zararın sorumlusunun biz olmadığımızı, takımımız adına tüm özveri ile çalışmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz."