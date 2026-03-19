EuroLeague CEO'sundan NBA ile ortak lig mesajı!

EuroLeague CEO'su Chus Bueno, NBA'in Avrupa projesi kapsamında iki organizasyon arasında olası bir iş birliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bueno, Mart ayı sonunda NBA'in proje değerlendirme sürecini tamamlayacağını ve bu sürecin ardından taraflar arasında görüşmelerin başlayabileceğini belirtti.

NBA başkanı Adam Silver ve FIBA yetkililerinin "NBA Europe" adıyla yeni bir organizasyon üzerinde çalıştığı bilinirken, EuroLeague'in bu projeye şu ana kadar doğrudan dahil olmadığı ifade ediliyor.

Bueno, NBA ile olan ilişkilerinin güçlü olduğunu vurgulayarak, "NBA ve yöneticileriyle çok iyi ilişkilerim var. Projeyi anlatan bir 'data room' açtılar ve sürece dahil etmek istedikleri kişilerle bilgileri paylaşıyorlar. Bu süreç 26-27 Mart civarında tamamlanacak" dedi.

NBA'in yaklaşık 5 milyar dolarlık bir yatırım hedeflediğini belirten Bueno, bu yatırımın gerçekleşmesi halinde en mantıklı senaryonun ortak bir organizasyon olacağını ifade etti.

"Eğer bu yatırım sağlanırsa, en mantıklı yol ortak bir lig kurmak olur. İki ayrı üst düzey organizasyon, pazarı böler ve genel kaliteyi düşürür" diyen Bueno, tarafların uzlaşma yoluna gitmesi gerektiğini vurguladı.

Aksi senaryoda ise NBA'in tek başına hareket etmesinin Avrupa basketbol pazarını daha da parçalayabileceğini belirtti.

EuroLeague'in mevcut yapısındaki en büyük sorunun "parçalanmışlık" olduğunu ifade eden Bueno, Avrupa'da çok sayıda lig ve organizasyon bulunmasının toplam değeri düşürdüğünü söyledi.

Bueno, "NBA tek bir organizasyon. Bizde ise ulusal ligler ve beş farklı Avrupa organizasyonu var. Bu da değeri düşürüyor" sözleriyle mevcut yapıyı eleştirdi.

Son olarak Bueno, EuroLeague hissedarı olan 13 kulübün olası bir anlaşmada birlikte hareket etmesi gerektiğini ve her kulübün finansal değerlemesinin farklı olabileceğini belirtti.

Tüm bu gelişmeler ışığında, NBA ile EuroLeague arasında olası bir iş birliğinin önümüzdeki dönemde basketbol dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.