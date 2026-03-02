Cumhuriyet Gazetesi Logo
EuroLeague'den iki maça erteleme kararı!

2.03.2026 19:43:00
EuroLeague yönetimi, 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Rapid - Hapoel IBI ve Partizan - Dubai Basket maçlarının ertelendiğini duyurdu.

Basketbol EuroLeague, 30. haftada oynanacak iki karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Rapid-Hapoel IBI ve Partizan-Dubai Basket maçlarının bölgedeki hava sahasının geçici olarak kapatılması sebebiyle ertelendiğini belirtildi.

EUROLEAGUE'DEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "EuroLeague, ​​etkilenen takımlarla birlikte maçların yeniden planlanması için en iyi seçenekleri değerlendirecek, son gelişmeleri yakından takip edecek, yerel ve uluslararası yetkililer ile ilgili tüm kuruluşlarla sürekli iletişim halinde kalarak herkesin güvenliğini ve sağlığını sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi yayınlanacaktır" denildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a hava saldırıları başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği ABD üslerine saldırılarla karşılık verdi. Çatışmalar devam ederken birçok Ortadoğu ülkesi hava sahasını kapattı.

İlgili Konular: #euroleague #maccabi tel aviv #Hapoel Tel Aviv

