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EuroLeague'de üçüncülük maçı için karar verildi!

EuroLeague'de üçüncülük maçı için karar verildi!

19.06.2025 19:01:00
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EuroLeague'de üçüncülük maçı için karar verildi!

THY Euroleague yönetimi, 2025/2026 sezonundan itibaren Dörtlü Final'de üçüncülük maçının oynanmayacağını açıkladı.

Basketbol THY Euroleague'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek takımlar ve maç takvimi açıklanırken, yeni sezondan itibaren Dörtlü Final organizasyonunda üçüncülük maçının oynanmayacağı duyuruldu.

Euroleague'den yapılan açıklamada, "Güncellenen Euroleague tüzüğünün bir parçası olarak üçüncülük maçı, artık iki yarı final ve şampiyonluk maçının yer alacağı 2025-2026 sezonu Dörtlü Finali'nden itibaren kaldırılacak" denildi.

YENİ SEZONDA 20 TAKIM

THY Euroleague'de 2025-2026 sezonundan itibaren mücadele edecek takım sayısı 20'ye çıkarılacak.

Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele edeceği ligin yeni sezonunda yer alacak takımlar şöyle:

Anadolu Efes, AS Monaco, Baskonia Vitoria-Gasteiz, Kızılyıldız, Dubai Basketbol, EA7 Emporio Armani Milan, Barcelona, Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI Tel Aviv, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos AKTOR, Paris Basketbol, Partizan Mozzart, Real Madrid, Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna, Zalgiris Kaunas.

Ligde yeni sezon 30 Eylül 2025'te başlayacak ve şampiyon 24 Mayıs 2026'da belli olacak.

İlgili Konular: #final four #euroleague #Dörtlü Final

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