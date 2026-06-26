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EuroLeague'e katılmıştı: Hidayet Türkoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması!

EuroLeague'e katılmıştı: Hidayet Türkoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması!

26.06.2026 20:44:00
Güncellenme:
AA
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EuroLeague'e katılmıştı: Hidayet Türkoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş GAİN'in EuroLeague'de yer alması hakkında görüşlerini aktardı.
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş'ın yeni sezonda EuroLeague'de mücadele etmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, Türk basketbolu için önemli olduğunu belirtti.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne dahil olması, Türk basketbolu adına önemli ve sevindirici bir gelişme oldu. Avrupa basketbolunun en üst seviyesinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte artık üç takımımızın mücadele edecek olması, ligimizin kalitesini ve Türk basketbolunun ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koyuyor. Beşiktaş'a Avrupa Ligi yolculuğunda başarılar diliyor; Avrupa'da mücadele eden bütün takımlarımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum."

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