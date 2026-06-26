Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten EuroLeague kararı sonrası Beşiktaş paylaşımı

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten EuroLeague kararı sonrası Beşiktaş paylaşımı

26.06.2026 16:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten EuroLeague kararı sonrası Beşiktaş paylaşımı

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edeceğinin açıklanmasının ardından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten açıklama geldi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın gelecek sezon EuroLeague mücadele edeceği duyuruldu. EuroLeague'deki diğer Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, siyah beyazlı takım için tebrik mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "EuroLeague'e tekrardan hoş geldin Beşiktaş" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Efes ise "Beşiktaş’ı EuroLeague’e katılımından dolayı tebrik ederiz. EuroLeague'e hoş geldin Beşiktaş" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #anadolu efes #euroleague

İlgili Haberler

EuroLeague kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: 'Hedefimiz play-off'lar'
EuroLeague kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: 'Hedefimiz play-off'lar' Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Euroleague'de üst sıraları hedefleyeceklerini söyledi. Arseven, ilk hedeflerinin play-off olduğunu belirterek sponsor desteğiyle güçlü bir takım kurmak istediklerini ifade etti.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek final serisinde öne geçti
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek final serisinde öne geçti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş'ı 92-70 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seride 2-1 üstünlük yakaladı.
Karar oy birliğiyle alındı: Beşiktaş GAİN yeniden EuroLeague'de!
Karar oy birliğiyle alındı: Beşiktaş GAİN yeniden EuroLeague'de! EuroLeague'in hissedar kulüplerinin bugün Beşiktaş'ın lige girişini onayladı.