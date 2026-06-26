Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten EuroLeague kararı sonrası Beşiktaş paylaşımı

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın gelecek sezon EuroLeague mücadele edeceği duyuruldu. EuroLeague'deki diğer Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, siyah beyazlı takım için tebrik mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "EuroLeague'e tekrardan hoş geldin Beşiktaş" ifadelerine yer verildi.

Welcome back to the EuroLeague, @BJK_Basketbol! 👏 — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 26, 2026

Anadolu Efes ise "Beşiktaş’ı EuroLeague’e katılımından dolayı tebrik ederiz. EuroLeague'e hoş geldin Beşiktaş" şeklinde bir paylaşım yaptı.