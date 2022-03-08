EuroLeague Fenerbahçe'yi üzen kararı açıkladı! Play-off potası dışında kaldı
Rus takımlarına karşı 3 maçta 3 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, yapılan oylama sonucu playoff potası dışına çıkarıldı. EuroLeague’de yapılan oylama sonucunda, Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılması kararı çıktı. Bu karar Fenerbahçe'yi olumsuz etkiledi.
THY EuroLeague, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Rus kulüpleriyle ilgili kesin kararını aldı. EuroLeague'de yapılan oylama sonrası Rus kulüplerinin oynadığı hiçbir maç sayılmadı.
Oynanan maçların sayılması ve sezon sonunda galibiyet yüzdesine göre sıralama oluşması için 6 kulüp, Rus takımlarının maçlarının sayılmaması için 7 kulüp oy verdi.
Bu karardan en çok etkilenen ise Rus takımlarına karşı oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanan Fenerbahçe Beko oldu.
Alınan bu karar sonrası Fenerbahçe Beko play-off potası dışında kaldı. Anadolu Efes ise 5. sıraya yükseldi.
İlgili Haberler
- Alanyaspor Kayseri'den mutlu dönüyor!
- Galatasaray'ı mali, idari, sportif açıdan kritik günler bekliyor
- Kayserispor-Alanyaspor maçı öncesi fenalaşan taraftar hastaneye kaldırıldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
En Çok Okunan Haberler
- İSO verilerine göre, ihracat iklim endeksi yükseldi
- What we know on day 13 of the Russian invasion
- Sezgin Baran Korkmaz Vakfı kararı Resmi Gazete’de
- Fenerbahçe'den gönderilecekti, takımın yıldızı oldu!
- Pınar Gültekin davasında yeni gelişme!
- Bakanlık harekete geçti: Stokçuluğa ceza geliyor
- Prof. Dr.Özkaya tarih verdi: Pandeminin sonuna geliyoruz
- Özcan Deniz'den, Mahsun Kırmızıgül'e 'Bergen' yanıtı
- Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na 8 Mart ziyareti
- Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!