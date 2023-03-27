Bodrumspor’da Fatih Terim iddiası

Ocak 2022'den bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim'in, Spor Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor'u satın alacağı iddia edilmişti. Bodrumspor Başkanı'ndan konuya dair açıklama geldi. Bodrumspor’da Fatih Terim iddiası

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:57
Bodrumspor’da Fatih Terim iddiası
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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in Spor Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor'u satın alacağı iddia edildi.

Kent Haber'e konuşan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Bize gelen bir şey yok. Biz de internetten öğrendik. Önümüzde önemli maçlar var. Biz, maçlarımıza odaklandık" dedi.

Öte yandan, Fatih Terim'in adı son olarak Trabzonspor ile birlikte anıldı. Bordo-mavililerin yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın deneyimli hoca ile çalışmak istediği öne sürülmüştü.




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