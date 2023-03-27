Bodrumspor’da Fatih Terim iddiası

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:57

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 17:57

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in Spor Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor'u satın alacağı iddia edildi.

Kent Haber'e konuşan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Bize gelen bir şey yok. Biz de internetten öğrendik. Önümüzde önemli maçlar var. Biz, maçlarımıza odaklandık" dedi.

Öte yandan, Fatih Terim'in adı son olarak Trabzonspor ile birlikte anıldı. Bordo-mavililerin yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın deneyimli hoca ile çalışmak istediği öne sürülmüştü.







