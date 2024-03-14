Fenerbahçe tribünleri bayraklarla donatıldı: 'Türk'ün kalbi sende atar'
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint-Gilloise'i ağırlayan Fenerbahçe'nin tribünlerinde eski Türk devletlerinin bayrakları yer aldı.
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçta tribünleri eski Türk devletlerinin bayrakları ile donattı.
Fenerbahçe tribünlerinde ayrıca, "Türk'ün kalbi sende atar" pankartı yer aldı.
Tribünlerde yer alan bayraklar şu şekilde:
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