Fenerbahçe tribünleri bayraklarla donatıldı: 'Türk'ün kalbi sende atar'

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint-Gilloise'i ağırlayan Fenerbahçe'nin tribünlerinde eski Türk devletlerinin bayrakları yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 21:56
Fenerbahçe tribünleri bayraklarla donatıldı: 'Türk'ün kalbi sende atar'
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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçta tribünleri eski Türk devletlerinin bayrakları ile donattı.

Fenerbahçe tribünlerinde ayrıca, "Türk'ün kalbi sende atar" pankartı yer aldı.

Tribünlerde yer alan bayraklar şu şekilde:


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