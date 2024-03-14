Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan şampiyonluk ve Avrupa sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Union Saint-Gilloise maçı öncesi görüşlerini aktardı. Kartal, Avrupa'da ve Süper Lig'de iddialı olduklarını belirtirken, "Oyuncularımız, biz teknik heyet her şeyin farkındayız. Allah'ın izniyle biz bu sene şampiyon olacağız ve bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 20:07
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan şampiyonluk ve Avrupa sözleri!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçından önce açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "İlk maçta ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Maçı kazanmasını bildik. Çok güçlü, genç, sistem takımına karşı oynayacağımızı anlatmıştık. Çok güzel reaksiyon vererek bunu gerçekleştirdik. Bu akşam da kendi evimizde aynı ciddiyetle, aynı şekilde planımıza sadık kalarak, kendi oyunumuzu oynayıp turu geçmek istiyoruz" dedi.

"GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR..."

Deneyimli teknik direktör, sözlerine, "Bu akşam burada taraftarımızla birlikte çeyrek finale çıktığımızda hangi takımla eşleşeceğimizi bekliyoruz. Tabii ki bu akşam turu geçmemiz gerekiyor. Önce bu akşamki turu geçelim, ondan sonrasına bakacağız" diye devam etti.

İsmail Kartal, "Bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz demiştim, ben aynı yerdeyim, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

"ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

İsmail Kartal, son olarak, "Oyuncularımız, biz teknik heyet her şeyin farkındayız. Allah'ın izniyle biz bu sene şampiyon olacağız ve bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" diye konuştu.


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