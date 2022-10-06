EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i farklı geçti!
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'i 74-62 mağlup etti.
Basketbol THY EuroLeague'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya ekibi Bayern Münih'i 74-62 mağlup etti.
Salon: Audi Dome
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan)
Bayern Münih: Weiler-Babb 12, Jaramaz 2, Obst 10, Wimberg, Gillespie 4, Walden 6, Winston 6, Hunter 18, Lucic 2, Zipser, Rubit 2, Sisko
Fenerbahçe Beko: Motley 8, İsmet Akpınar, Edwards 4, Pierre 10, Booker 2, Wilbekin 6, Hayes-Davis 11, Jekiri 15, Guduric 6, Calathes 12
1. Periyot: 19-21
Devre: 34-40
3. Periyot: 46-59
Video Haberler
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- Cumhur İttifakı zorda: MHP baraj altı
- İbadete 'Erdoğan' arası
- Bir dönemin ünlü spikeriydi: Son görüntüsü çıktı
- Yargıtay'da büyük skandal
- Motorine dev zam
- İşte anayasa çıkışının gerçek nedeni
- '5 kuruş'luk dava sonuçlandı!
- Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın pasörü mü?