EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i farklı geçti!

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'i 74-62 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 23:35
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i farklı geçti!
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Basketbol THY EuroLeague'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya ekibi Bayern Münih'i 74-62 mağlup etti.

Salon: Audi Dome

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan)

Bayern Münih: Weiler-Babb 12, Jaramaz 2, Obst 10, Wimberg, Gillespie 4, Walden 6, Winston 6, Hunter 18, Lucic 2, Zipser, Rubit 2, Sisko

Fenerbahçe Beko: Motley 8, İsmet Akpınar, Edwards 4, Pierre 10, Booker 2, Wilbekin 6, Hayes-Davis 11, Jekiri 15, Guduric 6, Calathes 12

1. Periyot: 19-21

Devre: 34-40

3. Periyot: 46-59


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