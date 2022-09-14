THY Euroleague'de Dejan Bodiroga dönemi!
Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) Başkanlığı'na eski Sırp basketbolcu Dejan Bodiroga getirildi.
Eski Sırp basketbolcu Dejan Bodiroga, Euroleague başkanı oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin hissedarları tarafından başkanlığa getirilen 49 yaşındaki Bodiroga'nın direktörlük de yapacağı kaydedildi.
Avrupa basketbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Bodiroga, kariyerinde 2000, 2002 ve 2003 yıllarında THY Euroleague şampiyonluğu yaşadı.
Bodiroga, aktif kariyerini noktaladıktan sonra Sırbistan Basketbol Federasyonu'nda başkan yardımcılığı ve FIBA Avrupa'da komisyon başkanlığı görevlerini yürüttü.
THY Euroleague'in kurucuları arasında yer alan Jordi Bertomeu, 22 yıldır ligi yönetiyordu.
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