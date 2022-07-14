EuroLeague'de maç programı açıklandı! Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin rakipleri kim?
THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk hafta maçları belli oldu. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin ilk hafta maçları açıklandı.
THY EuroLeague'de sezon 6 Ekim'de başlayacak. Ligde Türk basketbolunu Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko temsil edecek.
Son 2 yılın şampiyonu Anadolu Efes, sezonu İstanbul'da açacak. Lacivert-beyazlılar, ilk hafta maçında 7 Ekim'de Kızılyıldız'ı konuk edecek.
Şampiyon kadrosunda önemli değişiklikler yapan temsilcimiz, üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanıp rekor kırma hedefiyle sezona girecek.
FENERBAHÇE BEKO 6 EKİM'DE BAŞLIYOR
Fenerbahçe Beko ise 6 Ekim'de Bayern Münih'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezona Yunan başantrenör Dimitris Itoudis yönetiminde başlayacak.
Fenerbahçe Beko, yenilenen kadrosuyla tekrar play-off ve final-four hedefiyle sezona başlayacak.
THY EuroLeague'de 18 takım yer alacak. Normal sezonda 34 maç oynanacak ve ilk 8 sırayı alan takımlar play-off'ta mücadele edecek.
Partizan, Virtus Bologna ve Valencia, ligin yeni takımları olarak 2022-2023 sezonunda parkeye çıkacak.
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