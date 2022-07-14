EuroLeague'de maç programı açıklandı! Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin rakipleri kim?

THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk hafta maçları belli oldu. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin ilk hafta maçları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 12:37
EuroLeague'de maç programı açıklandı! Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin rakipleri kim?
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THY EuroLeague'de sezon 6 Ekim'de başlayacak. Ligde Türk basketbolunu Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko temsil edecek.

Son 2 yılın şampiyonu Anadolu Efes, sezonu İstanbul'da açacak. Lacivert-beyazlılar, ilk hafta maçında 7 Ekim'de Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Şampiyon kadrosunda önemli değişiklikler yapan temsilcimiz, üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanıp rekor kırma hedefiyle sezona girecek. 

FENERBAHÇE BEKO 6 EKİM'DE BAŞLIYOR

Fenerbahçe Beko ise 6 Ekim'de Bayern Münih'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezona Yunan başantrenör Dimitris Itoudis yönetiminde başlayacak.

Fenerbahçe Beko, yenilenen kadrosuyla tekrar play-off ve final-four hedefiyle sezona başlayacak.

THY EuroLeague'de 18 takım yer alacak. Normal sezonda 34 maç oynanacak ve ilk 8 sırayı alan takımlar play-off'ta mücadele edecek.

Partizan, Virtus Bologna ve Valencia, ligin yeni takımları olarak 2022-2023 sezonunda parkeye çıkacak.


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