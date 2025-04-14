Nefes kesen maçta kazanan Fenerbahçe Beko!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda TOFAŞ'ı 89-88 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. haftasında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'a konuk oldu.
TOFAŞ Nilüfer Spor Salonu'ndaki mücadeleyi sarı lacivertliler 89-88 kazandı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 13, Perez 7, Obrien 2, Reed 18, Pasecniks 11, Trifunovic 17, Tolga Geçim 5, Bankston 15, Özgür Cengiz
Fenerbahçe Beko: Colson 9, Hall 13, Metecan Birsen 13, Zagars 5, Sertaç Şanlı 7, Biberovic 3, Baldwin 19, Melli 3, McCollum 2, Birch, Melih Mahmutoğlu 15
1. Periyot: 29-23
Devre: 53-38
3. Periyot: 69-57
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