Nefes kesen maçta kazanan Fenerbahçe Beko!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda TOFAŞ'ı 89-88 mağlup etti.

Nefes kesen maçta kazanan Fenerbahçe Beko!
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AA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 00:14

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. haftasında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'a konuk oldu.

TOFAŞ Nilüfer Spor Salonu'ndaki mücadeleyi sarı lacivertliler 89-88 kazandı. 

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 13, Perez 7, Obrien 2, Reed 18, Pasecniks 11, Trifunovic 17, Tolga Geçim 5, Bankston 15, Özgür Cengiz

Fenerbahçe Beko: Colson 9, Hall 13, Metecan Birsen 13, Zagars 5, Sertaç Şanlı 7, Biberovic 3, Baldwin 19, Melli 3, McCollum 2, Birch, Melih Mahmutoğlu 15

1. Periyot: 29-23

Devre: 53-38

3. Periyot: 69-57


Etiketler: #fenerbahçe beko #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #Tofaş

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