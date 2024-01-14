Everton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 11:26
Everton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

EVERTON - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

EVERTON - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Aston Villa, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Burnley'yi 3-2 mağlup etmişti.

Everton ise Wolverhampton deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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