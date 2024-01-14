Everton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
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İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
EVERTON - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
EVERTON - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Aston Villa, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Burnley'yi 3-2 mağlup etmişti.
Everton ise Wolverhampton deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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