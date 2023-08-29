Everton, Beto'yu kadrosuna kattığını açıkladı
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Portekizli golcü futbolcu Beto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Everton Kulübü, 25 yaşındaki futbolcuyla Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında transferin 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Udinese formasıyla 65 maça çıkan 1,94 metre boyundaki santrfor, 22 gollük katkı sağladı.
Premier Lig'e ilk üç maçını kaybederek kötü bir başlangıç yapan Everton, puansız son sırada bulunuyor.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan mevduat faizi kararı
- Bunun adı IMF programı!
- Bir avuç zenginin elinde tarumar edilen doğamız...
- Karabulut ailesinin ilk avukatı konuştu
- İBB'nin 'kaçak yapı' yıkımına polis engeli
- Yolun sonu kupa!
- Sabancı çiftini çocukları mı kurtardı?
- Türkiye için en büyük tehdide dikkat çekti
- Erdoğan İstanbul’u şimdiden kazandı mı?
- Mehmet Aslantuğ'dan 'Arzum Onan' açıklaması