Everton, Beto'yu kadrosuna kattığını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Portekizli golcü futbolcu Beto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:41
Everton, Beto'yu kadrosuna kattığını açıkladı
Abone Ol google-news

Everton Kulübü, 25 yaşındaki futbolcuyla Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Udinese formasıyla 65 maça çıkan 1,94 metre boyundaki santrfor, 22 gollük katkı sağladı.

Premier Lig'e ilk üç maçını kaybederek kötü bir başlangıç yapan Everton, puansız son sırada bulunuyor.


Player Alanı
everton Beto transfer

İlgili Haberler

Wolverhampton, Everton deplasmanında bir attı üç aldı!

Wolverhampton, Everton deplasmanında bir attı üç aldı!
Everton Teknik Direktörü Sean Dyche'tan Dele Alli açıklaması

Everton Teknik Direktörü Sean Dyche'tan Dele Alli açıklaması
Everton, 38 yaşındaki Ashley Young’ı transfer etti

Everton, 38 yaşındaki Ashley Young’ı transfer etti

En Çok Okunan Haberler